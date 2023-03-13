تجديد حبس 5 عاطلين متهمين بالسطو المسلح على سيارة لبيع السجائر فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطلين متهمين بالسطو المسلح على سيارة لبيع السجائر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 5 عاطلين متهمين بالسطو المسلح على سيارة للبيع السجائر، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير إدارة الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن مباحث مركز تلا، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، برئاسة المقدم أحمد عبد القوى رئيس مباحث مركز تلا، من ضبط 5 عاطلين متهمين بالسطو على سيارة لبيع السجائر بقرية زاوية لمن التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية من (مندوب مبيعات، وسائق "بإحدى شركات الدخان") بأنه أثناء توقفهما بدائرة المركز لبيع منتجات الشركة من السجائر فوجئا بـ(4 مجهولين) يستقلون دراجتين ناريتين ويحمل أحدهم سلاح نارى قاموا بالإستيلاء منهما على مبلغ مالى من داخل السيارة قيادة الثانى ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة "خمسة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى "المنوفية – الغربية".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأنهم عقدوا العزم على سرقة المجنى عليهما لسابقة مشاهدتهما حال توقفهما فى ذات المكان وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المستولى عليه - إيصال سداد قسط قرض بإسم أحدهم بأحد البنوك - 2 بندقية آلية - 3 خزينة - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - الدراجتين المستخدمتان فـى الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.