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انتظام الحركة المرورية بشوارع الزقازيق الرئيسية بعد رفع مياه الأمطار

الإثنين، 13 مارس 2023 11:06 م
انتظام الحركة المرورية بشوارع الزقازيق الرئيسية بعد رفع مياه الأمطار انتظام الحركة المرورية بشوارع الزقازيق
الشرقية- إيمان مهنى

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انتظمت الحركة المرورية بشوارع الزقازيق ومدخل المدينة، من ناحية موقف المنصورة، بعد الدفع بسيارات الشفط لكسح مياه الأمطار التي اغرفت الطرق وأعاقت الحركة المرورية.
 
وأشرف شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، علي سيارات الشفط في شوارع الغشام والقومية وموقف المنصورة والكورنيش وعدد من الشوارع الرئيسية بالزقازيق، لمتابعة رفع مياه الأمطار لفتح الطرق.
 
كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد رفع حالة الإستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية للمديريات الخدمية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الشرقية. 
 
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال شفط َكسح مياه الأمطار بالشوارع والميادين ، ولرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح اية تراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعاً لحدوث إعاقة مرورية. 
 
وناشد المحافظ المواطنين بالإبتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم الترجل أثناء سقوط الأمطار المصحوب ببرق ورعد حفاظاً على حياتهم. 
 
 
 

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