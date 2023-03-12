إعادة حركة المرور بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية بعد رفع آثار حادث تصادم

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور بالقليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق خط 12 بنها القناطر الخيرية، عقب رفع آثار حادث تصادم انقلاب سيارة سوزوكى على الطريق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث والتصريح بدفن جثة ضحية الحادث، والاستعلام عن حالة المصابين لاستجوابهم، وطلب تحريات المباحث، وانتداب المهندس الفنى لفحص الحادث وبيان أسبابه.

كان طريق خط 12 بنها – القناطر الخيرية، شهد حادث تصادم أمام قرية زاوية بلتان مركز طوخ مما اسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة سوزوكى وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مدير إدارة المرور، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى على الطريق الزراعى وتوقف حركة المرور بالطريق ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل الحادث، بقيادة وكيل إدارة المرور ورئيس مباحث مرور القليوبية، ورئيس عمليات المرور، وتم الدفع بسيارات الإسعاف.

وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى سيارة سوزوكى، على طريق خط 12 بنها - العمار، أمام زاوية بلتان، وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد ع م"، 27 عاما، وإصابة 3 آخرين وهم "أحمد م ص"، 23 سنة، واشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد ج ع"، 37 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، و"أحمد ر م"، 35 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمى.

وتمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق بنها القناطر عقب رفع آثار الحادث، وجرى التحفظ على الجثة واتصريح بدفنها وطلب تقرير بيان الصفة التشريحية وتقديم العلاج للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.