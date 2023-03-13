المشدد 3 سنوات لمربي ماشية متهم بتعاطي المخدرات في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحى، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 3 سنوات على مربى ماشية متهم بتعاطى البريجبالين المخدر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 من شهر ديسمبر من عام 2022 بدائرة قسم الميناء، والمتهم فيها "ه. ال. ج. ال"، ويبلغ من العمر 24 عاما، ويعمل صاحب مزرعة مواشى، بأن أحرز جوهرًا مخدرًا للحشيش بقصد الإتجار، وأحرز كذلك عقارًا مخدرًا للبرجبالين المخدر.

وشهد ضابط بإدارة شرطة موانئ بورسعيد، أنه حال مباشرته لمهام عمله بمنفذ الرسوة الجمركى أبصر المتهم حال قيادته دراجة آلية عبارة عن موتوسيكل بدون لوحات فضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 10 أقراص لعقار البريجبالين المخدر، وبمواجهته أقر بإحراز العقار المخدر بقصد التعاطى.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى، أن عدد 10 أقراص لمادة البريجبالين المخدر المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، كما ثبت بتقرير مستشفى السلام ببورسعيد أن عينه البول الخاصه بالمتهم وردت نتيجة تحليلها ايجابية لجوهر الحشيش المخدر.

وحكمت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على المتهم، وتغريمه 10 الاف جنيهًا عما أسند اليه، والزمته المصاريف الجنائية.