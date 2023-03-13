السجن 5 سنوات لمتهم دهس 5 مواطنين لقيادته سيارة تحت تأثير المخدر ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 5 سنوات مع الشغل علي متهم دهس 5 أشخاص لقيادته تحت تأثير المخدر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 8 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائره قسم التفريعة، حيث أحرز المتهم "ال. ع. م" بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا لنبات الحشيش، وقاد المركبة الخاصة به تحت تأثير المخدر، وتسبب في إصابة المجني عليهم : ريهام علي عوض وأحمد محمد البرادعي، ورحمة عماد أحمد عوض، وسعاد محمد علي أبو المعاطي، وبدر علي أبو المعاطي، وكان ذلك بسبب رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن قاد السيارة تحت تأثير المخدر.

وثبت بالتقرير الطبي الخاص بـ ريهام علي عوض وجود اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأحمد محمد البرعي وجود اشتباه نزيف في المخ واشتباه كسر في الفك ووجود كدمات شديده في البطن والحوض، ورحمة عماد أحمد عوض وجود اشتباه كسر في الفك السفلي والعلوي، وسعاد محمد أبو المعاطي وجود اشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم، وبدر علي أبو المعاطي وجود اشتباه كسر بالرسخ الأيمن وخلع بمفصل اصبع الابهام.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن مع الشغل لمدة 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيهًا، ومصادرة المخدر المضبوط.