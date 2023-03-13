وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي- في بيان، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، حيث تم استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تناول الاجتماع سير العملية السياسية وضرورة المضي قدما في الترتيبات المتفق عليها.

الجدير بالذكر أن القوات المسلحة السودانية كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه متابعتها عن قرب لمجريات الأحداث في البلاد، وأنها على عهدها بحماية الشعب السوداني ومكتسباته.. وجددت تأكيدها للشعب السوداني؛ للحفاظ على ثورة ديسمبر واستكمالها.