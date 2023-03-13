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الداخلية تضبط المتهم بتعذيب كلب بكرباج فى العمرانية

الإثنين، 13 مارس 2023 11:51 ص
الداخلية تضبط المتهم بتعذيب كلب بكرباج فى العمرانية وزارة الداخلية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (سيدتين – مقيمتان بالقاهرة "إحداهما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم") بتضررهما من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بتعذيب كلب مستخدماً "كرباج".. وقيام إحداهما بالتدخل لإنقاذ الكلب إلا أن المشكو فى حقه قام بالتعدى عليها بالضرب ، وكذلك إحداث تلفيات بالسيارة خاصتها.
 
على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين صحته وقد تم ضبط المذكور.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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