الاتصالات: نقل الحكومة للعاصمة الإدارية سيمفونية عمل مشترك وأرشفنا 200 مليون مستند

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمود فخر الدين حسن، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نجاح نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيمفونية عمل مشترك بين مؤسسات وجهات الحكومة كلها وتعاون كبير في ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء.

وأضاف الدكتور محمود فخر الدين حسن، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن نقل الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة مشروع قومي وبداية نقل الموظفين رسالة بأن مصر تقدر تنفذ أي مشروع قومي رغم الصعوبات العالمية، مؤكدا عملهم على هذا الملف منذ أكثر من سنتين.

وأوضح الدكتور محمود فخر الدين، أنهم يعملون على عدة محاور في عملية نقل الحكومة للعاصمة الادارية أولها محور البنية الشبكية والتكنولوجية وتأمينها، متابعا: "هذا المحور هدفه تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وهذا المحور هو الأساس وحال عدم انتهائه مكناش نقدر ننقل الموظفين للعاصمة الإدارية.

وتابع: "المحور الثاني التطبيقات لان النقل مش نقل عادي وعملنا حصر لكافة التطبيقات الموجود في الحكومة ووصلنا لـ700 تطبيق وعملنا بيئة افتراضية مماثلة للموجودة في العاصمة لأننا سننتقل الحكومة من جزر منعزلة لبيئة تجمع كل الوزارات، والمحور الثالث الارشفة يعنى ارشفة الوثائق لان مفيش نقل بورق، ونجحنا في أرشفة ما يقرب من 200 مليون مستند حكومي".