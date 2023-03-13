افتتاح معرض منتجات التعليم الفنى الزراعى بكفر الشيخ وطرحها بأسعار مخفضة

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، معرض منتجات التعليم الفني" التعليم الزراعي"، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، وهشام رأفت، مدير التعليم الزراعي بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية،وطرح تلك المنتجات للجمهور بأسعار مخفضة، من السلع الغذائية الاساسيه، والسلع الاستهلاكية، والملابس والخضروات والفواكة، تصل لـ 30%.

والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من الطلاب والطالبات المشاركين في صناعة المخبوزات ومنتجات الالبان، مؤكدين أنهم استفادوا من خلال دراستهم بالمدارس، في إنتاج وصناعة تلك المنتجات، وأنهم افتتحوا عدد من المشاريع الخاصة بهم.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن معرض التربية والتعليم من المعارض المميزة والذي تم توفير 45 صنفا من المواد الغذائية، وياميش رمضان، و المخبوزات والعجائن، اضافة إلى المخللات ومربات، ومجمدات، وكافة منتجات الالبان، إضافة إلى الخضروات والفواكة، وعسل النحل، والنباتات الزهرية والعطور، والملابس، اضافة للطيور الحية، بأسعار مخفضة، موجها التحية لكل القائمين على المعرض من المشرفين والطلاب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 14 معرضا بمدن ومراكز المحافظة بمدن " كفر الشيخ، سيدي سالم، سيدي غازي، الحامول، مطوبس، فوه، دسوق، قلين، الرياض، بلطيم، البرلس، بيلا، مسير" إضافة لماركت ببلطيم، وهايبر غرب مدينة كفر الشيخ، وجاري افتتاح المزيد من المعارض والمنافذ ، إضافة لتجهيز معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين و الغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحهها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مؤكداً أن افتتاح المعارض يأتى قبل موعدها المعتاد تيسيرا علي المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل.



اسعار الخضروات



اسعار المخبوزات



اسعار المربات



اسعار منتجات الالبان



الخضروات بالمعرض



المخبوزات بأنواعها



انواع المخبوزات_1



تعدد منتجات المعرض



جانب من معرض التربية والتعليم



جانب من معروضات التربية والتعليم



جانب من معروضات المعرض من الخضروات



جانب من منتجات الالبان



منتجات العسل والمربى



منتجات العسل بانواعها



منتجات المخللات