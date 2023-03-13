اتحاد الغرف: تصدير ثانى شحنة من المشغولات الذهبية للخليج بعد إلغاء رسوم التثمين

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تصدير ثاني شحنة من الشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد قرار إلغاء رسوم التثمين والذي أقره دكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال فعاليات النسخة الثانية من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات " نبيو " والذي نظمته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية وتحت رعاية رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية ديسمبر الماضي .

وأكد العربي أن اتحاد الغرف التجارية لا يدخر جهدا لدعم كافة القطاعات التجارية لتنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية وتنفيذ التكليفات الرئاسية بزيادة الصادرات المصرية الي مئة مليار دولار، وأشاد العربي بمجهودات مجلس ادارة الشعبة العامة للذهب و المجوهرات في تطوير منظومتي الانتاج والتجارة للمجوهرات المصرية بما يتماشي مع التطورات العالمية .

ومن جانبه قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العام للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار الغاء رسوم التثمين كان له أثرا مباشرا علي اعادة تصدير المشغولات الذهبية المصرية ومنح المنتج المصري القدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية موضحا أنه تم تصدير شحنتين منذ صدور القرار الوزاري قدرت الأولي ب 10 كيلوجرامات بينما تقدر الثانية بحوالي 12 كيلو من المجوهرات للأسواق السعودية ذلك بالإضافة لشحنة جديدة تتمها احدي الشركات و تصل الي حوالي 20 كيلو من المشغولات الذهبية جميعها من عيار 21، وتقوم الشعبة بدراسة زيادة صادرت المشغولات الذهبية لأسواق منطقة الخليج بالكامل من خلال التواصل المستمر مع تلك الأسواق والبحث عن الفرص التصديرية المناسبة .

وأضاف جيد أن معرض " نبيو" استطاع خلال نسختين فقط أن يصبح واحدا من أهم المعارض في الشرق الأوسط وأفريقيا لصناعة وتجارة المشغولات الذهبية ويعد فرصة هامة ليس فقط لمنتجي المجوهرات و انما للمنتجين الدوليين لماكينات انتاج المشغولات الذهبية وللصناعات المغذية لتجارة المجوهرات .

وحول الأسواق المستهدفة قال ميلاد أن الأسواق العربية والأفريقية هي المستهدفة في الوقت الراهن نظرا لاقبالها علي المنتجات المصرية ومعرفة المنتج المصري للذوق العام لتلك الأسواق، وحول أهم العيارات المستهدف تصديرها قال ان اقبال الأسواق العربية يتركز علي عيار 21 بينما تقبل اسواق شمال أفريقيا علي شراء عيارات 21 و 18 كما تتشابه كثيرا مع الذوق العام للمستهلك المصري .