إطلاق مبادرة "صحتك بالدنيا "لعلاج السمنة وتشوهات القوام بالبحيرة مجانا الأربعاء

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات والمبادرات الجديدة بجميع مراكز المحافظة، مضيفا أنه تم تنفيذ عدة مبادرات للشباب خلال الفترة الأخيرة لرفع مستوى وعى الشباب وتنمية قدراتهم العقلية والبدنية، ومنها مبادرة وعى نحو مجتمع أمن ومستقر والتى تم تنفيذها بمراكز الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بمبادرة "صحتك بالدنيا"، والتى سيتم تدشينها الأربعاء بوحدة الطب الرياضي بمدينة دمنهور، لافتا إلى أن المبادرة الجديدة التى يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب ويشرف عليه إدارة الأداء الرياضي ووحدة الطب الرياضى تستهدف علاج السمنة وتشوهات القوام والجسم .

وأشار وكيل وزارة الشباب، إلى أن مبادرة "صحتك بالدنيا " تتضمن الكشف على المرضى بشكل مجانى على أيدى استاذه وأطباء متخصصين فى هذ المجال بالاضافة الى ندوات توعوية لمواجهة السمنة المفرطة وتأثيرها على صحة المواطنين خاصةالشباب.

يذكر أن وزارة الشباب أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "صحتك بالدنيا "فى 3 محافظات حتى الآن وهى الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم ومن المقرر إقامة المبادرة فى مدينة دمنهور بالبحيرة الأربعاء يوم 15 مارس .