إحالة العاملين بمركزي شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارات بنها وكفر شكر.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تمت متابعة مراكز شباب عزبة ذكي، وكفر مويس، وأسنيت، وكفر عزب غنيم، وبرقطا، وكفر الحبش، وكفر علي شرف الدين، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

كما شملت المتابعة مركز ي شباب كفر كردي وكفر الشهاوي خاطر، والذي تبين أن المركزين مفتوحين في غياب بعض العاملين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتغيب العاملين.

كما تابعت اللجنة ندوة بعنوان "مخاطر زواج الأطفال" بمركز شباب أسنيت، ومتابعة الحضانة بمركز شباب كفر مويس، كما أوصت اللجنة بالإلتزام بتنفيذ قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخاص بمواعيد فتح وغلق المراكز وتنفيذ الانشطة واستكمال سجلاتها.

ومن ناحيته أمر "الصبروط"، بإحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.