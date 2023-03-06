مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها في قنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الإثنين، بعد سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في نجع حمادي، شمالي قنا، وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها في نجع حمادي، وتبين مصرع لينا طارق، 5 أعوام ، بعد أن سقطت من الطابق الثالث، بمنزلها بقرية القمانة في نجع حمادي.
تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
وكان انتشلت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، جثتي طفلين غرقا داخل ترعة، بقرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.
تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد بانتشال جثتي طفلين غرقا داخل ترعة بقرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي.
على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين انتشال جثتي كل من ياسين أحمد محي الدين، 5 أعوام، وعبدالرحمن رجب ذكي، 5 أعوام، لقيا مصرعهما غرقًا داخل ترعة بقرية الكلح الغربي في مركز نجع حمادي.
تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي ببهجورة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
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