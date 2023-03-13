أخبار البورصة اليوم الاثنين 13-3-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 13-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 35 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.001 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 45 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 45 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومستشفى النزهة الدولي، والدولية للمحاصيل الزراعية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، والألومنيوم العربية، والمتحدة للإسكان والتعمير، وبنك البركة مصر، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقاهرة للدواجن، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وشارم دريمز للاستثمار السياحي.

كما تم إيقاف تداول أسهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، وابن سينا فارما، والشمس للإسكان والتعمير، وليسيكو مصر، والدولية للأسمدة والكيماويات، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والقاهرة للزيوت والصابون، والمالية والصناعية المصرية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والعبور للاستثمار العقاري، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمطورون العرب القابضة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، واسيك للتعدين-اسكوم، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وسبيد ميديكال، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وتم إيقاف تداول أسهم: دايس للملابس الجاهزة، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والمنصورة للدواجن، وجدوى للتنمية الصناعية.

البورصة تخسر 35 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 35 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.001 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 568.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.9 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.33%، والعرب على 7.55%، واستحوذت المؤسسات على 38.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 79.3 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 460.3 ألف جنيه، 352.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 384.8 مليون جنيه، 53.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 15438 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 2638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 18179 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 6363 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.29% ليغلق عند مستوى 2749 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.25% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1238 نقطة.

وصعدت أسهم 4 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 144 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 270 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 40.6 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بذات البنك 3887 سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 770.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، والقابضة المصرية الكويتية والمصرية للمنتجعات السياحية 10 آلاف سهم، 51 سهم، 139.7 ألف سهم، 250 ألف سهم، 9 أسهم، 202.8 ألف سهم، 8 ملايين سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، والقابضة المصرية الكويتية، والمصرية للمنتجعات السياحية 55 ألف سهم، مليون سهم، 128 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 300 ألف سهم.

كما أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، شراء المساهم محمود محمد جمعة أنور زيتون عدد 8 ملايين سهم بسعر 2.05 جنيه بقيمة إجمالية 16.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة ملكية المساهم 2.64% إلى 3.4049%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة عامر القابضة (عامر جروب)، إيرادات بلغت 3.9 1.3 مليار جنيه خلال عام مقارنة بمبلغ 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، ويرجع ذلك لارتفاع إيرادات قطاعات العقاري، والفنادق، والمطاعم، وبلغ هامش مجمل الربح 39%، وبلغ صافي الخسائر بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى 195 مليون جنيه.

كما حققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 144 مليون جنيه خلال عام 2022 بزيادة قدرها 4 ملايين جنيه عن إيرادات عام 2021 والبالغة 140 مليون جنيه، إلا أن الشركة حققت مجمل خسارة 24 مليون جنيه، وصافي خسارة 33 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات للزيادة الكبيرة جدًا في أسعار خامات الأعلاف والأدوية.

بنك سيليكون فالي

قالت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إن شركة HOF، ليس لها أي علاقة بشركة أوراسكوم المالية، وأنها ليس لها حسابات بنكية خارج مصر.

كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أنها لا تربطها أي علاقة عمل، ولا أي من الشركات التابعة لها، مع بنك سيليكون فالي الأمريكي، مؤكدة أنها لا تربطها حاليًا أي علاقات عمل مع أي بنك آخر في الولايات المتحدة الأمريكية.

الدلتا للسكر

أعلنت شركة الدلتا للسكر، أنها لم تتلقى أي عروض استحواذ جزئي أو كلي أو خلافه، جاء ذلك ردًا على ما نشر بخصوص استحواذ القابضة ADQ الإماراتية على حصة من الشركة.