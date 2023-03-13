أئمة وقساوسة يزرعون الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" في بورسعيد.. صور

شارك عدد من أئمة المساجد ورجال الدين المسيحي في محافظة بورسعيد ، صباح اليوم الاثنين، في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأقدم عدد من أئمة المساجد على زراعة أشجار بمسجد ومجمع لهيطة الإسلامي بمنطقة فاطمة الزهراء بمشاركة إمام وخطيب المسجد، كما زرع قساوسة وآباء من كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، أشجار مماثلة في مناطق أخرى نطاق حي الضواحي.

وأكدت هالة أحمد أبو العز، رئيس حي الضواحي، على أهمية دور أئمة المساجد ورجال الدين المسيحي في التوعية بأهداف المبادرة من خلال الخطب والمواعظ، التي يجرى إلقائها بالمساجد والكنائس واستغلال مكانه الأئمة ورجال الدين المسيحي في تعريف المواطنين بأهمية المبادرة، التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وتستهدف مواجهة التغيرات المناخية بما يسهم في توفير مساحة خضراء، وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية، والحد من التلوث وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور حسنى عطيه عزام، مدير عام مديرية الزراعه ببورسعيد، أنه تتم متابعة العمل بشكل مستمر في زراعة شتلات الأشجار التي تم تخصيصها لمحافظة بورسعيد، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وأضاف الدكتور حسني عطيه، أنه تم تخصيص 70 ألف شجرة لمحافظة بورسعيد، ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.

وقامت إدارة سهل الطينة الزراعية تحت إشراف المهندس أشرف عبده درويش، مشرف سهل الطينة، ومدير المحاصيل السكريه و بقيادة المهندس أسامه أنور أحمد دعبس، مدير الإدارة الزراعيه بسهل الطينهة، ووكيل إدارة المحاصيل السكرية، علي مدار الأيام الماضيه بإجراء معاينات على أرض الواقع.

وتم متابعة زراعة الشتلات الخاصة بالمنطقة، وتم زراعة بعض الشتلات بمحيط مبني المركز الارشادي للإدارة و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

ففي حي المناخ أحد أقدم أحياء محافظة بورسعيد بلغت المدارس التي نفذت يها المبادرة وتم زرع الأشجار المثمرة بها بمشاركة الطلاب، 17 مدرسة بحي المناخ، حتى الآن حيث شارك الطلاب بزراعة الأشجار المثمرة كالزيتون والليمون والجوافة والبرتقال واليوسفي ، كما استكملت أعمال زرع أشجار الأسوار والزينة في حديقة المناخ والمسطحات الخضراء بالمنطقة السابعة في امتداد شارع 23 يوليو.

وقد شارك رئيس حي المناخ طلاب عدد من المدارس وعمال الحي في زراعة الأشجار ضمن فعاليات المبادرة ؛ حيث انطلقت المبادرة بزراعة أشجار "كنوكاربس" ( أشجار أسوار نباتية ) بلغت 150 شجرة في حديقة المنطقة الثالثة الكائنة بامتداد شارع الناصر، و100 شجرة في مسطح أخضر بمنطقة 6 أكتوبر المطلة على شارع 23 ديسمبر.

وتأتي المبادرة تحت رعاية الرئيس السيسي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعقب استقبال محافظة بورسعيد لـ 70 ألف شجرة الفترة القليلة الماضية ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وتماشياً مع خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بشوارع الحي، وفي إطار الاهتمام بالمظهر الجمالي ونظافة الحدائق العامة وزيادة الرقعة الخضراء بالشوارع والميادين والمسطحات.

كما شهد حي المناخ بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور منصور بكري انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" والبدء في زراعة 2000 شجرة في المدارس و الحدائق والشوارع والأحواض والمسطحات الخضراء بنطاق الحي.