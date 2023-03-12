هنحارب الغلاء.. مبادرة لأهالي دمياط لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى مدن المحافظة

هنحارب الغلاء مبادرة أطلقها أهالي محافظة دمياط للتصدي إلي جشع التجار ومحتكري السلع، وذلك تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وهناك منافذ عديدة تم افتتاحها من قبل أهالي مدن محافظة دمياط لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، بلغ سعر الكيلو داخل تلك المنافذ 190 جنيها، كما شهدت بعض المدن داخل دمياط توزيع اللحوم بأسعار تراوحت من 180 حتى 200 جنيه، وذلك عقب قيام بعض أصحاب محال الجزارة داخل دمياط بالاعلان عن اسعار اللحوم والتي وصلت إلي سعر 230 جنيها للكيلو.

منافذ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة كانت خطوة من قبل أهالي دمياط لمواجهة ارتفاع اسعار السلع، ربما جاءت تلك الخطوة عقب قيام مديرية الزراعة بفتح عددا من المنافذ التابعة لها داخل قري ومدن دمياط لتوزيع اللحوم بأسعار مناسبة، أيضا شاركت الجمعيات الاستهلاكية والتعاونية داخل دمياط في هذا الامر عقب جرح كميات من اللحوم بسعر 190 جنيها للكيلو.

وشهدت مبادرة "هنحارب الغلاء" التي أطلقها أبناء دمياط تفاعلا كبيرا من قبل الأهالي، والذين قدموا الدعم اللازم من أجل إنجاح تلك المبادرة بشكل قوى، إضافة إلي ترويج الفكرة عبر منصات السوشيال ميديا من أجل تعميمها بكافة مدن المحافظة.

وفي سياق متصل علق المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، ان أهالي المحافظة نجحوا في مواجهة ظاهرة ارتفاع السلع، موضحا أن هذه المبادرات لاقت قبولا كبيرا بين المواطنين، موضحا أن هناك جهود كبيرة يتم بذلها من أجل توفير السلع بأسعار مناسبة أمام المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأكد وكيل تموين دمياط، أن المديرية قامت بطرح كميات من الأرز بلغت أكثر من 73 طنا بمنافذ اهلا رمضان لبيعها بسعر 15 جنيها للكيلو، مؤكدا دعم المديرية لكافة السلع داخل معارض "اهلا رمضان" والتي تم افتتاحها بكافة مدن المحافظة خلال الفترة الماضية، منوها أن تحرك المواطنين كان إيجابيا بشكل كبير ونجحت تلك المبادرات في مواجهة تلك الظواهر السلبية التي استغلها البعض لترويج البضائع والسلع الغذائية بأعلي من قيمتها.