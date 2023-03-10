زراعة 300 شجرة مثمرة فى شوارع رأس البر بدمياط ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

دمياط - معتز الشربينى

واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وذلك في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى.

ونفذ فريق عمل الوحدة المسئول، عن أعمال المبادرة وزراعة الأشجار بشوارع المدينة، بالاشتراك بين قسم الحدائق وإدارة البيئة وقطاع النظافة بالوحدة بزراعة عدد 100 شجرة زيتون و100 شجرة برتقال و50 شجرة رمان و50 شجرة ليمون بشارع النخيل وشارع 107 وشارع نوادي القوات المسلحة، وذلك في اليوم الثامن من بدء أعمال المبادرة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة وما تستهدفه للتوسع فى المساحات الخضراء و تحسين جودة الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وبما يعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع ، وفى إطار حرص الوحدة الدائم للمشاركة في كافة المبادرات خاصةً التي تستهدف تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة وجودة حياة المواطنين واعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر عن جاري استكمال الأعمال.