نقابة البنوك تقرر تنظيم دورة رمضانية لفرق الأندية العمالية 30 مارس

قررت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، تنظيم دورة رياضية لكرة القدم خلال شهر رمضان المبارك، في الفترة من 30مارس الحالي وحتى 8 إبريل المقبل، بعد صلاة العشاء على ملاعب المركز العالمي الإسلامي للجمعيات بشارع رمسيس بالقاهرة.

أكدت النائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في حفل تدشين جدول أعمال الدورة الرمضانية، أهمية تنفيذ هذه الدورة في إطار التعاون والترابط بين العاملين وأسرهم وسيتم اختيار المتفوقين منهم لإعدادهم كفريق يمثل قطاعات العمل داخل النقابة لكي يشارك في البطولات المحلية والعربية.