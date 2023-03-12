نفوق 260 ألف طائر في الأرجنتين خلال أيام بسبب أنفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

أكد مركز الخدمات الصحية الوطنية للأغذية الزراعية والجودة، سيناسا، نفوق أكثر من 260 الف دجاجة في الأيام الأخيرة بسبب تفشى أنفلونزا الطيور، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بعض تلك الطيور، معظمها من الدجاج، نفقت بسبب إصابتها بالفيروس، والبعض الأخر تم إعدامها لعدم نقل العدوى، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف الحالات الأولى من الإصابة بفيروس انفلونزا الطيور، في أوز الأنديز وانتقلت العدوى إلى الدواجن.

وسجلت مؤسسة في مقاطعة ريو نيجرو هذا الأسبوع نفوق 220 ألف طائر معظمهم من الدجاج، بسبب العدوى وأيضا ذبح الطيور المصابة، كما سجلت مدينة مار ديل بلاتا على مزرعة آخرى نفق يها أكثر من 20 الف طائر.

تنتشر سلالة فيروس الأنفلونزا أو أنفلونزا الطيور عبر الطيور المهاجرة بين مناطق مختلفة من العالم. هذه الطيور يمكن أن تحمل الفيروس، في بعض الأحيان لا تظهر عليهم أعراض. في حالات أخرى ، يمكن أن يمرضوا أيضًا.

وأوضحت الصحيفة، أن بسبب انتشار المرض ، نفق أكثر من 100 مليون دجاجة بالفعل أو تم إعدامها بسبب إصابتها بالفيروس بين أكتوبر الماضي و 3 فبراير، وفقًا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

والتقى خبراء من الأرجنتين والبرازيل وتشيلى وباراجواى وبوليفيا وأوروجواى، لمناقشة الاستجابة المشتركة للفيروس.

وكانت السلطات الصحية الأرجنتينية، أكدت أن البلاد تسير في اتجاه تعليق صادرات منتجات الدواجن، وذلك بسبب انتشار أنفلونزا الطيور، وهو ما يثير مخاوف وزارة الاقتصاد لأن المبيعات الخارجية للدواجن تمثل أكثر من 350 مليون دولار سنويا، ما يعنى تكبد خسائر فادحة للاقتصاد الأرجنتينى، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد أسبوعين من فرض حالة الطوارئ، اكتشفت السلطات الصحية الأرجنتينية أول حالة بطائر مصاب بأنفلونزا الطيور في مزرعة لإنتاج الدواجن الغذائية، وأكدت خدمة الصحة والجودة الغذائية الوطنية Senasa الإصابة في مزرعة دجاج التسمين في مقاطعة ريو نيجرو، شمال باتاجونيا، وهو ما ينذر بتعليق الصادرات تلقائيا.