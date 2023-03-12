مكتبة الإسكندرية تنظم يوم التراث القبطى الثامن "التراث القبطى وقضايا التسامح"

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية "يوم التراث القبطي الثامن" والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: "التراث القبطي وقضايا التسامح والتعايش"، بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة بالقاهرة الذي يستضيف الاحتفالية، وذلك يوم الخميس الموافق 16 مارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

يبدأ اليوم بالكلمات الافتتاحية للدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، وعدد من المتحدثين من الهيئات والمؤسسات المهتمة بقضايا التسامح والتعايش، ومنهم الأب الربان فيلبس عيسى راعى كنيسة السريان الأرثوذكس في مصر، نيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الدكتور القس عاطف مهنَّي مدير مركز مسيحية الشرق الأوسط بكليَّة اللاهوت الإنجيليَّة، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، والأستاذ الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وتتضمن الاحتفالية افتتاح معرض فني للأيقونات القبطية والبيزنطية يشارك فيه 12 فنانًا وفنانة، كما يضم المعرض مزجًا بديعًا للفن القبطي ودلالاته التي تعبر عن قضايا التسامح والتعايش في تناغم فريد.

وتشهد الاحتفالية عددًا من المحاضرات يلقيها نخبة من أهم الباحثين المهتمين بقضايا التسامح والتعايش في مصر في جلستين متتاليتين؛ من بينهم أ.د نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، د. رامي عطا أستاذ الصحافة المساعد بالمعهد الدولي العالي للإعلام أكاديمية الشروق، د. نادر ألفي أستاذ مساعد بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، الأب ميلاد شحاتة مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، د. عادل فخري وكيل معهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس بالعباسية، د. عزت حبيب صليب أستاذ الفنون القبطية بأكاديمية، د. أنوار محمد عثمان بقسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي.

ويتوسط اليوم عرض فريق (إدراك) لذوي الهمم من مركز الطفل للحضارة والإبداع، بالتعاون مع فريق (أكاديمية دورا)، وفريق (أغصان الزيتون) بإدارة التضامن في حي الزيتون، ويختتم ذلك اليوم بعرض فني لكورال "ثمر الروح" بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والأنبا إبرآم بحدائق المعادي. والدعوة عامة والحضور مجاني بدون تسجيل مسبق.