مصرع عامل فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى عامل مصرعه منذ قليل، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء قيادته دراجة هوائية أمام نقطة سيكم بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام نقطة سيكم نطاق مركز شرطة بلبيس، ومصرع شخص، فانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، إلى موقع الحادث وتبين من الفحص اصطدام سيارة بعامل 33 عاما أثناء قيادته دراجة هوائية، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتم التحفظ على قائد السيارة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما أصيب 12 شخصاً بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل بطريق صفط زريق- أمام عرب شاهين بنطاق مركز ديرب نجم محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق صفط زريق- أمام عرب شاهين، بنطاق مركز ديرب نجم، فانتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، أحدهما محملة بعدد من الركاب، مما أسفر عن اصابة 12 شخصا بإصابات متعددة، وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى ديرب نجم المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.