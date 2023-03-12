إصابة 12 شخصا فى حادث سيارتين ربع نقل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 12 شخصًا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل بطريق " صفط زريق- أمام عرب شاهين، نطاق مركز ديرب نجم محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق " صفط زريق- أمام عرب شاهين، نطاق مركز ديرب نجم، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، أحدهما محملة بعدد من الركاب، مما أسفر عن اصابة 12 شخصا إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف إلى مستشفى ديرب نجم المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

جدير بالذكر أن 7 أشخاص أصيبوا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ههيا الدائرى نطاق محافظة الشرقية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بطريق ههيا الدائرى، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن اصابة 7 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف إلى مستشفى ههيا المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.