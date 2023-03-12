اليوم السابع
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مصرع شخص فى مشاجرة ببولاق الدكرور

الأحد، 12 مارس 2023 09:21 م
مصرع شخص فى مشاجرة ببولاق الدكرور إسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع أحد المتشاجرين، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عدد من الأشخاص نشبت بينهم مشاجرة،  بسبب خلافات بينهم ،مما أسفر عن مصرع أحد المتشاجرين. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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