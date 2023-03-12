محافظ الشرقية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالزقازيق.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، معرض مستلزمات رمضان وعيد الفطر المبارك، بمبنى المجلس المحلي سابقاً بمدينة الزقازيق، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة تحت شعار "في حب مصر" تنفيذاً لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء وبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة أمام المواطنين يومياً من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءا استعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق كمبادرة للتصدي للغلاء ورفع العبء والمعاناة من على كاهل المواطن البسيط ومحدود الدخل.

تفقد المحافظ أجنحة المعرض للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية من "الزيوت - الأرز - السكر - الدقيق - البقوليات – العسل – الالبان – الجبن – اللحوم الطازجة – التمور – الملابس الجاهزة – مصنوعات جلدية – أدوات منزلية – ياميش رمضان"، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بتعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع المحافظة في تنظيم المعرض لعرض منتجات كبار وصغار المصنعين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة للوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز معارض أهلاً رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية وكبار تجار الجملة لإستقبال المواطنين لشراء احتياجات الشهر الفضيل.

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.