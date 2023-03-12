محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان قرعة الفائزين بالحج فى نادى الشرطة بالمنصورة

الدقهلية محمد الحبشى

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اليوم الأحد، قرعة الفائزين بالحج لعام 2022/2023، والتى نظمتها مديرية أمن الدقهلية بنادى الشرطة بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور بحضور اللواء محمود زهير، مفتش الداخلية بمديرية أمن الدقهلية، واللواء سامح توفيق، نائب مدير الأمن، واللواء إسماعيل شراكى، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، والعقيد ياسر الجداوى، ممثل الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، والمقدم علاء شعبان، رئيس قسم الشئون المالية والإدارية بمديرية أمن الدقهلية، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وقدم "مختار" التهنئة للفائزين بقرعة الحج هذا العام، وتمنى حظا سعيدا لغير الفائزين فى العام المقبل، وطالب الجميع الدعاء لمصر برفع البلاء والوباء عنها وأن يحفظ الله مصر وشعبها.

وأشار المحافظ إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، تسعى لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين، ومن بينها قرعة الحج الذى يعد احتفالا سنويا فى الأراضى المقدسة.

ومن جانبه أكد اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، أن وزارة الداخلية تقدم كل التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتقوم بكافة الإجراءات التى تضمن أداء فريضة الحج بسهولة ويسر، مقدما التهنئة للمواطنين الذين تم اختيارهم لأداء الفريضة بالقرعة العلنية.

يذكر أن إجمالى عدد المتقدمين لقرعة الحجاج لهذا العام من مختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 7314 متقدما، وبلغ إجمالى عدد الفائزين 642 فائزا، منهم 20 فائزا من كبار السن، و622 فائزا من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى 321 فائز احتياطى.