فوز 69 مواطنا فى قرعة الحج بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، برفقة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج للعام الحالى 1444 هجرية – 2023 ميلادية، والتى نظمتها مديرية أمن الأقصر تحت إشراف وزارة الداخلية، بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وزارة الأوقاف ألقاها الشيخ على صديق بمديرية أوقاف الأقصر، وعقب ذلك أجريت وقائع القرعة بشكل إلكترونى عن طريق الحاسب الآلى، لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والإدارة العامة للشؤون الإدارية بالوزارة.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين للحج هذا العام 792 مواطناً ومواطنة على مستوى المحافظة، حيث وقع اختيار القرعة من بينهم على 69 شخصاً لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة منهم 2 من كبار السن، و67 "للأقسام والمراكز" موزعين على مراكز المحافظة، بالإضافة إلى اختيار عدد 35 شخصا لكشف الاحتياطى، فى حالة تخلف أى حاج من الأساسيين الذين تم اختيارهم بالقرعة.

ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالتهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالبهم بالدعاء لوطننا الحبيب مصر وأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء، ومتمنيا للذين لم يقع عليهم الاختيار فى القرعة التوفيق فى الأعوام القادمة وأن يكتب الله لهم الأجر والثواب على نيتهم لأداء فريضة الحج.

فيما تستقبل وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ -2023م وحتى 20 مارس الحالى، كما أتاحت الوزارة تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال البوابة الموحدة للحج، بعد سدادهم الرسوم وفقا لطرق الدفع الإلكترونى المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، ويعتبر الطلب تحت المراجعة، كما تتم إتاحة التقديم ورقيا من خلال ملء النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها بحد أقصى مرافق واحد من الأقارب، ثم تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية حيث تراجع البيانات مع المتقدمين.