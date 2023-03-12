محافظ أسوان يكرم معلمة لظهورها المشرف وجهودها المتميزة أمام وفد الأمم المتحدة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المعلمة نجلاء عبد القادر النادى، بمدرسة الرغامة البلد للتعليم المجتمعى، من خلال إهدائها شهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك تقديراً لظهورها المشرف وجهودها المتميزة فى أداء عملها ودورها البناء لخدمة الطلاب والطالبات، ومجتمعها المحلى بالقرية، وهو الذى لاقى إشادة كبيرة من وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ووفد الأمم المتحدة أثناء زيارتهم للمدرسة ضمن تفقدهم أمس لعدد من المشروعات المتنوعة بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وأكد محافظ أسوان بأن ما تقوم به نجلاء وغيرها من المعلمات والمعلمين فى مدارس التعليم المجتمعى، وأيضاً مدارس المنظومة التعليمية يعتبر هو رأس المال الحقيقى من أجل تخريج كوادر بشرية قادرة على التعامل مع معطيات العصر.

وأشاد محافظ أسوان، بدور مدارس التعليم المجتمعى بإجمالى 105 مدارس والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى وخاصة مؤسسة مصر الخير فى استقطاب المتسربين من التعليم وحمايتهم من الجهل والتخلف والمرض بمساعدتهم على حمل لواء العلم ومشاعل التنوير، وتم تكريم المعلمة نجلاء عبد القادر، بحضور عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد سلامة مدير إدارة كوم أمبو التعليمية.