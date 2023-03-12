محافظ أسوان يسلم الجوائز وشهادات التقدير لـ 72 حافظا لكتاب الله

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتسليم الجوائز وشهادات التقدير لـ 72 متسابقا وحافظ لكتاب الله ومشرف ومحفظ منهم 44 حافظا للقرآن الكريم بالكامل، و14 حافظا لنصف القرآن الكريم، بالإضافة إلى 3 من الأصوات الحسنة والحافظين لربع القرآن الكريم، فضلاً عن 10 من المشرفيين.

ويأتى ذلك ضمن مسابقة حفظة القرآن الكريم والأصوات الحسنة لعام 2023، والتى تم تنظيمها بإشراف الأزهر الشريف وبالتعاون مع الإذاعة المصرية ومؤسسة الإمام العزاوى الخيرية، وبحضور الشيخ حنفى دياب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أحمد هاشم مدير منطقه أسوان الأزهرية، بجانب القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية والأهلية، وأيضاً بمشاركة عدد كبير من أسر المكرمين.

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه المتفوقين فى حفظ كتاب الله نظراً لما حققوه من جهد وتفوق ملموس فى حفظ كتاب الله والمشاركة الجادة فى مختلف المسابقات الدينية.

مؤكداً على أن ما قامت به مبادرة " الناس لبعضهم " على مدار الـ 3 سنوات الماضية من جهود وأعمال مجتمعية وإنسانية يفوق بكثير ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية منها ما يتم فى الخفاء والأخر يتم فى العلن.

وطالب أشرف عطية بمضاعفة أعداد المكرمين فى العام القادم من حفظة القرآن الكريم لأن حفظ كتاب الله والعمل بتعاليمه يؤسس فى نفوسهم وعقولهم على صحيح الدين وسماحته، ويفتح الباب أمام تنشئة أجيال قادرة على التمسك بالقيم الدينية السليمة.

مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على أن مصر هى مهد السماحة والاعتدال بين الأديان وسيظل الأزهر الشريف دائماً هو قلعة الإسلام ومنارة الحضارة والعلم والثقافة والمرجع الحقيقى للدين الوسطى بعيداً عن الأهواء والموجات المتطرفة.