متحف جاير أندرسون يحتفل بيوم التراث القبطى

كتب محمد أسعد

ينظم متحف جاير أندرسون معرضًا مؤقتًا تحت عنوان: "جماليات الفن القبطي." وذلك في إطار الاحتفال بيوم التراث القبطي في نسخته الثامنة، والذي يتم الاحتفال به خلال شهر مارس من كل عام.

وأوضح الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف ، أن المعرض يضم مجموعة فريدة ومتنوعة من روائع الفن القبطي في مصر، وسوف يستمر حتى يوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري، كما يتيح الفرصة لزائري المتحف دخول المعرض بنفس تذكرة زيارة المتحف.

وأوضحت مرفت عزت مدير عام المتحف، أنه من أهم القطع المعروضة مجموعة من النسيج القبطي من القرن التاسع الميلادي، ومجموعة من الأيقونات، وخاتم من المعدن المحلي بنقش غائر على شكل صليب ذو نهايات مثمنه، وعلبة مجوهرات من النحاس المطلي بالذهب ذو غطاء مزين بصليب محلي بالمينا، وختم من النحاس مُزين بزخارف بالحفر لصليب، وافريز من الخشب مُزين بنبات الكروم وأوراق العنب.