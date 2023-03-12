لحظة اندلاع بركان ميرابى فى إندونيسيا.. فيديو

كتبت ريهام عبد الله

التقطت عدسات الكاميرات، لحظة اندلاع بركان ميرابى فى إندونيسيا، بطريقة مرعبة، وأطلق سحابة رماد عملاقة فى السماء، وتسبب الانفجار الدراماتيكى أمس السبت فى حدوث انهيارات ثلجية من الحمم البركانية وسحب الغاز المغلى على بعد سبعة كيلومترات من منحدرات الجبل مما أدى إلى أوامر الإغلاق العاجلة.

ميرابى الأكثر نشاطا فى اندونيسيا

وأدى الانفجار إلى وجود السحب على ارتفاع 100 متر فى الهواء وسد الرماد المتطاير أشعة الشمس وغطت القرى بالحطام، وميرابى هو البركان الأكثر نشاطًا فى إندونيسيا ويقع فى جزيرة جاوة المكتظة بالسكان، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ومع أكثر من 151.6 مليون نسمة، تعتبر جاوة الجزيرة الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى العالم.



ثوران البركان

سلطات إندونيسيا تطالب السكان بالابتعاد مسافة 7 كم عن جبل ميرابى

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن رئيس مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية أجوس بودى سانتوسو قوله إن البركان بدأ فى إطلاق الانهيار الجليدى الساخن أمس السبت، مطالبا الناس بالابتعاد عن المناطق الخطرة (فوهة الجبل).

وطلبت وكالة مكافحة الكوارث من الجمهور الحفاظ على مسافة 7 كيلومترات من فوهة جبل ميرابى فى منطقة تدفق نهرى بيويونج وكراساك حيث سجلت انهيار جليدى من الحمم على مسافة 1500 متر إلى الجنوب الغربي.

وأبلغت أنه خلال نفس الوقت، تم تسجيل أن جبل ميرابى شهد 9 زلازل جليدية، وزلزال متعدد المراحل، و19 زلزالًا بركانيًا عميقًا، كما تأثرت بعض أجزاء منطقة ماجيلانج فى جاوة الوسطى بأمطار الرماد من السحب الجليدية الساخنة فى جبل ميرابي.

وأفاد مركز مراقبة جبل ميرابى بأن عدة قرى تأثرت بأمطار الرماد رغم أنه ليس كثيفا جدا لكن الرياح جرفته.

وفى الوقت نفسه، أكدت شركة تشغيل المطارات المملوكة للدولة أن الرحلات الجوية من وإلى يوجياكارتا لم تتأثر بالثوران.