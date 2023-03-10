انفجارات قوية لبركان سان ميجيل فى السلفادور مع إطلاق الغازات السامة.. فيديو

كتبت فاطمة شوقى

يتواصل سقوط الرماد المصاحب لانفجارات قوية لبركان سان ميجيل في شرق السلفادور، وذلك مع استمرار صعود الغازات السامة في الهواء، وسط تحذيرات السلطات للمواطنين، حسبما قالت صحيفة "كى باسا" السلفادورية.



🟠Como Dirección General de Protección Civil nos mantenemos activos y en constante monitoreo por la actividad que presenta el volcán Chaparrastique en San Miguel.



✅️Con el fin de dar respuesta oportuna y garantizar el bienestar de los habitantes de la zona. pic.twitter.com/ghEU4QSiLA — Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) March 8, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن تساقط رماد بركان سان ميجيل لا يزال موجودا ويؤثر بشكل كبير على أربع بلديات بالقرب من البركان، مع تزايد تصاعد الغازات السامة، وفقا لتقرير من المديرية لمرصد الموارد الطبيعية في البلاد.

ووفقا للتقرير فإنه "تم تسجيل آخر انفجار طفيف مصحوبًا بغازات ورماد أمس مع اقوى انفجارات سجلها البركان.

ويضيف التقرير أن بركان سان ميجيل هو الأكثر نشاطًا في البلاد، ويصنف على أنه "بركان مفتوح"، لذلك "قد يستمر في تقديم فترات من النشاط الغازي المتزايد والانفجارات المتفرقة دون إشعار مسبق".

وأصدرت المديرية العامة للحماية المدنية تحذيراً بشأن النشاط في البركان ، ودعت المواطنين بالقرب من فوهة البركان إلى توخي الحذر، ويقع البركان على ارتفاع حوالي 2130 مترًا فوق مستوى سطح البحر وكان آخر ثوران بركان له قبل عام 2013 ، في عام 1976 ، وفقًا لبيانات وزارة البيئة ، التي تحافظ على مراقبة دائمة لحوالي 8 براكين نشطة.

وأشارت إلى أن "انبعاث الغازات ذات الأصل البركاني مستمر ، وتظهر سجلات الزلازل زيادة في النشاط المرتبط بمرور الغازات من داخل البركان ، لذا فمن المرجح أكثر ملاحظة هذه الفترات من التفريغ والانفجارات المصحوبة بالرماد".