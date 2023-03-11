ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن رئيس مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية أجوس بودي سانتوسو قوله إن البركان بدأ في إطلاق الانهيار الجليدي الساخن ظهر اليوم، مطالبا الناس بالابتعاد عن المناطق الخطرة (فوهة الجبل).



وطلبت وكالة مكافحة الكوارث من الجمهور الحفاظ على مسافة 7 كيلومترات من فوهة جبل ميرابي في منطقة تدفق نهري بيويونج وكراساك حيث سجلت انهيار جليدي من الحمم على مسافة 1500 متر إلى الجنوب الغربي.



وأبلغت أنه خلال نفس الوقت، تم تسجيل أن جبل ميرابي شهد 9 زلازل جليدية ، وزلزال متعدد المراحل، و19 زلزالًا بركانيًا عميقًا، كما تأثرت بعض أجزاء منطقة ماجيلانج في جاوة الوسطى بأمطار الرماد من السحب الجليدية الساخنة في جبل ميرابي.



وأفاد مركز مراقبة جبل ميرابي بأن عدة قرى تأثرت بأمطار الرماد رغم أنه ليس كثيفا جدا لكن الرياح جرفته.



وفي الوقت نفسه، أكدت شركة تشغيل المطارات المملوكة للدولة أن الرحلات الجوية من وإلى يوجياكارتا لم تتأثر بالثوران.