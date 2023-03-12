كيف تحمي صحتك العقلية عندما تكون الأخبار مرهقة للغاية

كتب حسام الشقويري

الأخبار السيئة ليست شيئًا جديدًا، ولكن يبدو أننا في هذه الأيام نتعامل مع المزيد من العناوين المزعجة، والحمل الزائد للمعلومات، والعدد الهائل من الأحداث المؤلمة والمتزامنة التي يجب مواكبة التطورات في الوقت الحالي هو أمر مزعج ومثير للقلق بحد ذاته، ولكن لم يكن لدينا مطلقًا إمكانية الوصول إلى المعلومات أو التعرض لها أكثر مما نتمتع به الآن بفضل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ودورة الأخبار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وفقًا لما نشره موقع realsimple.

و"هناك رابط أكبر بين حالة الأخبار ورفاهيتنا النفسية أكثر من أي وقت مضى"، كما تقول سنام حفيظ، دكتوراه، أخصائية علم النفس العصبي في مدينة نيويورك ومديرة "فهم العقل"، "ما قبل الإنترنت، والهواتف الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا ببساطة النقر فوق جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتليفزيون أو تشغيل الاتصال على الراديو عندما نريد ضبطه".

ما لا يثير الدهشة، أن استهلاك الأخبار المزعجة من أي نوع وبأي قدر يمكن أن يكون مزعجًا عاطفيًا. لذلك فمن المنطقي أن استهلاك المزيد من الأخبار المزعجة - لفترة أطول من الوقت - يؤثر علينا أكثر، تقول جوان فريدريك، EdD ، NCC ، LPC-DC ،VA ، LCPC-MD ، مستشار محترف مرخص ومؤلف كتاب Copeology. "سواء لاحظنا ذلك أم لا، فإن ما نشاهده في الأخبار يتسلل إلى عقلنا الباطن ويؤثر على حياتنا بطرق مفاجئة، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتوتر التالي للصدمة والاكتئاب والقلق."

إذن ما الذي من المفترض أن تفعله حيال ذلك ، وإلقاء هاتفك في الحضيض وإلغاء WiFi؟ لا تتحدث مع شخص آخر مرة أخرى؟ يقول فريدريك: "البقاء على اطلاع ليس مسئولًا فحسب ، ولكنه أمر بالغ الأهمية لسلامتنا - مفتاح البقاء بصحة جيدة هو أخذ كل شيء باعتدال". "ابق على اطلاع ، وكن رحيمًا ، ولكن لا تفرط في الاستهلاك لدرجة أنك تواجه كوابيس أو تصبح مهووسًا".

فيما يلي بعض الاستراتيجيات الملموسة لمساعدتك على القيام بذلك.

تستهلك الأخبار بطريقة صحية

حدد وقتك في التعامل مع الأخبار.

كما هو الحال في ، قم بتعيين مؤقت حرفيًا إذا كان عليك ذلك. يقول فريدريك: "إن ترك التلفزيون أو بث نشرات الأخبار الحية أثناء إكمال المهام يمكن أن يؤثر عليك عاطفيًا". "بدلاً من تشغيل الأخبار كضجيج في الخلفية ، امنح نفسك حوالي 30 دقيقة يوميًا من إجمالي التمرير على وسائل التواصل الاجتماعي وعرض الأخبار معًا."

اقتطع نافذة محددة لذلك - ولكن ليس قبل النوم.

يقول فريدريك: "إن الحصول على الكثير من المعلومات يمكن أن يكون في النهاية أمرًا مربكًا ومضرًا بصحتك العقلية". خصص أوقاتًا على مدار اليوم ، أو وقتًا أكبر ، عندما تتحقق من العناوين الرئيسية ، أو تفتح الجريدة ، أو تشغل بثًا إخباريًا - وحاول أن تكون منضبطًا بشأن ذلك. سيساعدك هذا على تجنب النظر إلى هاتفك بشكل متقطع أو ترك الأشياء تلفت انتباهك وتسرق انتباهك. إذا رأيت قصة مثيرة للاهتمام ، فقم بالإبلاغ عنها واعلم أنه يمكنك العودة إليها خلال خانة الإحاطة الإخبارية التالية.

لكن كلا الخبيرين يتفقان على أن استهلاك الأخبار قبل النوم (خاصة الآن) ليس من الحكمة. يشرح حفيظ قائلاً: "قبل النوم ليس وقتًا جيدًا ، حيث أن الصور العنيفة أو المزعجة قد تسبب مشاكل في النوم أو كوابيس للبعض".

اختر الشكل الأقل إزعاجًا من الوسائط بالنسبة لك.

إذا كانت مشاهدة لقطات حية لأحداث صعبة تؤثر عليك بشدة ، فتجنب التلفزيون. إذا كانت الصور المروعة هي التي تحصل عليك ، فابحث عن المنافذ التي لا تنشر العناصر المرئية ، واستمع إلى البودكاست بدلاً من ذلك ، وتجنب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تغذيها لك. يقول حفيظ: "هناك طرق لإخفاء المنشورات التي تعرض صورًا لا تريد رؤيتها أو إخفاء منشورات عن الأصدقاء الملتصقون بموضوع واحد مزعج في الأخبار ونشرهم عنه يوميًا في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك".