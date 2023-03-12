فصل التيار الكهربائى غدا لـ3 ساعات عن بعض المناطق بالأقصر لإجراء الصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه سيتم صباح غد الاثنين، فصل الكهرباء من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ 12 ظهراً من ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة الأقصر، وذلك لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء السيد يوسف بمعرفة شبكة كهرباء أبو الجود.

وجاءت تصريحات الدكتور علي الشرابي بعد اطلاعه على الإشارة التليفونية الواردة من شبكة كهرباء أبو الجود - بشأن أعمال الصيانة المشار إليها - حيث أوضحت الإشارة أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي، والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي من اول شارع محافظة الأقصر بكورنيش النيل حتى نهاية شارع ساحة معبد الكرنك.

ووجه رئيس مدينة الأقصر، رئيس حي شمال أحمد عوض الله، للتنسيق مع المهندس محمد حسين مدير شبكة كهرباء أبو الجود لإتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وذلك وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأهابت رئاسة مجلس مدينة الاقصر بكافة المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الإنقطاع المعلن عنها.

وفى نفس السياق أعلنت رئاسة مجلس مدينة الأقصر بقيادة الدكتور على الشرابى رئيس المدينة، إنها تأسف بشدة للإزعاج الذي يسببه تنفيذ أعمال مشروع تطوير موقف البياضية بمدينة الأقصر، من أعمال رصف وتوسعات بشارع الموقف، حيث أنه تلاحظ خلال اليومين الماضيين عن وجود تكدس مروري بالمنطقة بسبب وجود سيارات السرفيس خارج الموقف مما يسبب إستياءاً لبعض المواطنين.

ومن هذا المنطلق قدم مجلس مدينة الأقصر فى بيان له اليوم كامل اعتذاره، حيث أكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أن الهدف الأساسى من هذه التوسعات وأعمال التطوير هو المصلحة العامة للمواطنين المترددين عليه، والقضاء على مشاكل التكدس المرورى، لافتاً إلى أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت وأقل قدر ممكن من الأضرار.