إصابة عاملين باختناقات وحروق طفيفة فى حريق داخل محل فطائر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة شرق السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، اليوم الأحد، إصابة عاملين باختناقات وحروق طفيفة نتيجة اندلاع حريق فى محل بيع فطائر عقب وجود تسرب للغاز مما أدى للحريق الذى تمت السيطرة عليه فى دقائق معدودة، وتم نقل المصابين فى الحريق لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق محدود فى محل بيع فطائر بمنطقة شرق السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، نتيجة وجود وجود تسرب للغاز مما أدى للحريق، وعلى الفور انتقلت سيارتى إطفاء لموقع الحريق وتمت السيطرة على النيران فى دقائق معدودة، قبل امتداد النيران للمحلات والمنازل المجاورة للمحل.

وتبين من خلال الفحص لمكان الحريق إصابة عاملين باختناقات وحروق طفيفة خلال محاولتهم السيطرة على النيران، وتم نقلهما لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، إصابة شاب يبلغ من العمر 20 سنة بجروح وجروح فى حريق داخل حوش ماشية بمدينة إسنا، وتمت السيطرة على النيران، ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى حوش ماشية بقرية النواصر فى مدينة إسنا، نتيجة قيام الشباب بالتدفئة من الطقس البارد، مما أسفر عن اندلاع حريق بالحوش وخلال السيطرة على النيران، أصيب الشاب "عمر أبو الحسن" يبلغ من العمر 20 سنة بحروق فى مناطق متفرقة بالجسد.

وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء لموقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتم نقل الشاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.