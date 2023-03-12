فريق المراجعة الخارجية من هيئة جودة التعليم فى زيارة لـ"آداب المنوفية"

المنوفية - محمود شاكر

استقبلت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور أسامه مدنى عميد كلية الآداب، والدكتورة رانيا عزمى نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، فريقا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ضم الفريق الدكتور حامد محمد عمارة رئيسا، والأعضاء الدكتورة إيمان محمد عرفة، الدكتور محمد محمد سالم، والملاحظ بسيمة مغيث سلطان، وذلك ضمن برنامج الزيارة لكلية الآداب، لمراجعة برنامجى اللغة العبرية واللغة الفارسية بالكلية، للحصول على الاعتماد.

تناول اللقاء الحديث عن أهمية الاعتماد وتطوير العملية التعليمية، بما يتفق ومعايير الجودة للوصول إلى خريج، قادر على المنافسة في سوق العمل داخلياً وخارجيا، ومدى استعدادات الكلية للحصول على الاعتماد، وماتشهده من تطور كبير على كافة المستويات بجميع الأقسام، وسعيها الدائم لاعتماد جميع الأقسام.

وتوجه الفريق إلى كلية الآداب وقام بجولة تفقدية للقسم ومراجعة المعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد، وكان فى استقبالهم وكلاء الكلية، ورئيس قسم اللغة العبرية الدكتور عمرو عبد العلى علام، ورئيس قسم اللغة الفارسية الدكتورة غادة عبد القوى.