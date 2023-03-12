ضبط 10 أطنان ونصف مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة مكبرة على الأسواق، وذلك بناءا على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت إشراف المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية بالتنسيق مع العقيد ايهاب عبد الحليم مدير إدارة مباحث التموين والدكتورة منى صالح رئيس مجلس مدينة السنطة.

وتمكنت الحملة من ضبط 10 أطنان و500 كيلو جرام مخلل فاسد وغير صالح للاستهلاك الادمى قبل طرحه فى الأسواق لشهر رمضان، بنطاق محافظة الغربية، وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

تهدف المهمة الاساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، الموزع أو المتداول فى السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة. وتحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعى والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.