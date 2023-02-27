الرقابة الإدارية والسلطة العليا بالجزائر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون

كتب محمد أبو ضيف

استقبل الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتورة سليمة مسراتي، رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بدولة الجزائر والوفد المرافق لها بمقر الهيئة ، حيث تضمن اللقاء التباحث حول سبل التعاون بين الجانبين وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات والخبراء وتدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال.

وخلال اللقاء تم عرض تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد واستعراض أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها المتخصصة ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية والدولية في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد، كما قام الوفد الجزائري بعرض القانون المنظم لعمل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. تأتي هذه الزيارة فى إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال التعاون الدولي وفى ضوء رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.