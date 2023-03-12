شركة مياه القناة تدعم أسطولها الميكانيكى بمعدات جديدة.. تفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على استمرار جهود الشركة فى تدعيم منظومة الحملة الميكانيكية للشركة بالمعدات الجديدة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لعدد من المعدات الجديدة التى تم إضافتها للأسطول الميكانيكى بالشركة ومنها عدد (2) سيارة مياه سعة 10م3 مزودة بطلمبة لرفع المياه لارتفاع يصل لـ 30 مترا، بالإضافة إلى عدد (1) سيارة مياه سعة 4 م3 للتعامل مع الأماكن الضيقة بالقرى التى يصعب للسيارات الكبيرة الوصول اليها .

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى للشركة فى الفترة الماضية بالعديد من المعدات منها (20) سيارة كسح سعة 10م3، وعدد (1) سيارة نقل اسطوانات كلور مزودة بونش، وعدد (2) سيارة نافورى سعة 4م3، وعدد (2) لودر حفار على كاوتش بمواصفات قياسية تلاءم طبيعة العمل بالشركة. بالإضافة الى رفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من سيارات ومعدات الشركة لتدعيم كل قطاع من قطاعات الشركة بعدد من المعدات تحقيقا للاكتفاء الذاتي وتجهيزها بأسطول ميكانيكي خاص بها لمواجهة ظروف العمل الطارئة فى كل منطقة وقطاع من قطاعات الشركة بمحافظات القناة الثلاثة، والاستفادة منها فى أعمال التطهير التى تنفذها الشركة ضمن خطة موضوعة تشمل كافة المناطق بخطة العمل، وخطة الطوارئ لاعمال الإصلاح ومواجهة الانسدادات والطفوحات الفجائية بشبكات وخطوط الصرف الصحي وخاصة خلال موسم الصيف وزيادة الاستهلاك .