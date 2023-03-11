مياه القناة: استمرار فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه بمركز شباب القصاصين

الإسماعيلية- صبرى غانم

استمرت اليوم فعاليات اليوم الثانى للحملة القومية لترشيد الاستهلاك " كل نقطة بتفرق " فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمياه بمركز شباب القصاصين بالتنسيق مع شركاء النجاح من مديريات الأوقاف ، الثقافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الصحة، والبيئة، والمؤسسات الدينية العريقة الأزهر والكنيسة.

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وقد بدأت الفعاليات اليوم بتنظيم يوم ترفيهى لأطفال القرية بتنفيذ عدد من الانشطة التوعوية المختلفة للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها من خلال تنفيذ عدد من أنشطة للتوعية والترفيه وألعاب تفاعلية ومسابقات فنية، وتوزيع هدايا تذكارية للاطفال المشاركين بالفعاليات.

كما تضمنت فعاليات الحملة ندوات ثقافية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب من منظور دينى بمشاركة ممثلى الاوقاف والازهر وأهمية الحفاظ عليها ، وعمل انشطة ترفيهية للاطفال وورش سباكة خفيفة للسيدات.

كما شهدت فعاليات اليوم قيام فريق التوعية بعمل لقاءات توعوية مباشرة مع جمهور العملاء فى أنحاء القرية وعمل استطلاعات رأي للتعرف على مدى رضا المواطنين على الخدمات المقدمة من الشركة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة الى ان تنظيم الحملات يأتى فى اطار تطبيق سياسات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة محافظات القناة الهادفة للارتقاء بمستوى الاداء المؤسسى وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الجهد المبذول لتوفير مياه شرب نقية والتخلص الآمن من الصرف الصحي وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني و إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي ودور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة محافظات القناة للحفاظ على الاصول وتنمية الاستثمارات بقطاع المياه والصرف الصحى.