رفع كتلة رخامية من طريق "القصير- مرسى علم" بعد سقوطها من إحدى الشاحنات.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

رفعت معدات مجلس مدينة القصير ، بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى علم، كتلة رخامية ضخمة سقطت من إحدى الشاحنات أثناء مرورها بالكيلو 60 طريق القصير مرسى علم في منتصف الطرق، وذلك عقب اخطار مجلس المدينة وإدرة الازمات وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين.

كان كلف اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، سكرتير المدينة وإدارة الأزمات بالوحدة، وجميع الجهات المعنية، برفع كتلة الرخام، والتي سقطت من إحدى سيارات النقل الثقيل بمنتصف الطريق بالكيلو 60 جنوب المدينة.

كما كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ، ضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم ، والمهندس عماد ابراهيم بهيئة الطرق والكبارى بالبحر الأحمر، بمتابعة اعمال رفع الكتلة الرخامية بكيلو 60 طريق مرسى علم _ القصير، شمال المدينة .

وأكد على رفع الكتلة الرخامية والذى كانت تعوق الشارع الرئيسى الرابط بين مدينة مرسى علم ومدينة القصير، توسعة الشارع الشارع وذلك حفاظا على سلامة المواطنين .

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية للمدينة تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كل الشكر والتقدير والاحترام لكل لقيادات التنفيذية بالبحر الأحمر .