اليوم السابع
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مجلس مدينة القصير ينظم لجنة للمرور على المدارس للمراجعة البيئية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:31 م
مجلس مدينة القصير ينظم لجنة للمرور على المدارس للمراجعة البيئية لجان المراجعة البيئة على مدارس البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة القصيرعن تشيكيل لجنة من الإدارات المختلفة للتأكيد على إجراءات السلامة والنظافة العامة بمدارس المدينة استعدادا للعام الدراسى الجديد.

من جانبه أكد اللواء ايهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، استمرار أعمال اللجنة المشكلة من إدارات البيئة وقسم الأزمات وشركة المياه والإدارة التعليمية ومكتب الصحة،  للمراجعة البيئية بمدارس المدينة.

وقامت اللجنة بالمرور على العديد من المدارس، حيث تم أخذ عينات من المياه والتأكد من نظافة دورات المياه والنظافة العامة وصلاحية أجهزة الإطفاء بكل مدرسة.


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