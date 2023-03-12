رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارا بتعيين وكيلين بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان

الشرقية- إيمان مهنى

أصدر الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، قرارين بتعيين وكيلين بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان، وأصدر القرار رقم 460 بتعيين الدكتورة عبير عبد العزيز محمد الجندى، رئيس قسم العلاج التحفظى للأسنان، وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، والقرار رقم 461 بتعيين الدكتور أحمد سند نجيب نصر الأستاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين، وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات علي أن يعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها.

كما شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق ندوة توعوية حول تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكلية الآداب تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

حاضر فى الندوة عقيد أحمد المهدي مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، بحضور الدكتور بلال عمر منسق حياة كريمة عن جامعة الزقازيق، والدكتور عماد عبد الرازق وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل سلامه مدير عام الكلية، وبمشاركة اتحاد الطلاب بالكلية وأسرة طلاب من أجل مصر.

وخلال كلمته أكد الدكتور عاطف حسين أن من المهم مشاركة الشباب في العمل التطوعي داخل المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بقرى ومحافظات مصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن العمل التطوعي يساهم في زيادة الثقة بالنفس ويزيد من خبرات الشباب التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المستقبلية، ويزيد من تعزيز شعورهم بالانتماء والمسئولية تجاه المجتمع.

وخلال الندوة تمت الإشارة إلي المؤتمر الذي سيعقد 17 مارس الجاري بإستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تم الحديث عن الخدمات التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة، وبخاصة رعاية الأسر الفقيرة والأسر الأولي بالرعاية والأيتام.

وتناولت الندوة تحركات المبادرة على مستوى الجمهورية، وتنفيذها علي أرض الواقع وملف التعليم في مصر والعديد من الموضوعات الأخرى.