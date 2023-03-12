اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 11:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة.. توقيع الكشف والعلاج المجانى لـ2361 مواطنا بقوافل طبية فى أسوان

الأحد، 12 مارس 2023 10:36 ص
حياة كريمة.. توقيع الكشف والعلاج المجانى لـ2361 مواطنا بقوافل طبية فى أسوان قافلة حياة كريمة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، قافلتين طبيتين داخل قريتى منيحة بمركز كوم أمبو، وأيضاً بمدينة أبو سمبل السياحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة".

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية حيث تم إجراء الكشف الطبى على 2361 مواطن ومواطنة مجاناً.

وأشار، إلى أن هذه القوافل تم تنظيمها بإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، خاصة الأكثر إحتياجاً ، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.

يأتى ذلك بهدف توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة تحت إشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى تابع ثمار نتائج جهود هذه القوافل الطبية.

 

 


قافلة طبية

حياة كريمة

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة تطلق قافلتين طبيتين بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 12 مارس 2023 09:42 ص

علاج 356 مواطن مجانا ضمن حياة كريمة فى قرية الزيات بالوادى الجديد

الأحد، 12 مارس 2023 09:16 ص

حياة كريمة ببنى سويف.. بدء أعمال التشطيبات الداخلية لموقف وسوق قرية بهبشين

الأحد، 12 مارس 2023 07:00 ص

مشروعات ترى النور.. الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب كفر شبرا قلوج فى الغربية.. ملعب جديد ومبنى خدمى يضم العديد من الألعاب الفردية.. والأهالي: "حياة كريمة" اسم على مسمى.. ووفرت لدينا خدمات مثل المدينة

الأحد، 12 مارس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة