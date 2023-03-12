حياة كريمة.. توقيع الكشف والعلاج المجانى لـ2361 مواطنا بقوافل طبية فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، قافلتين طبيتين داخل قريتى منيحة بمركز كوم أمبو، وأيضاً بمدينة أبو سمبل السياحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة".

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية حيث تم إجراء الكشف الطبى على 2361 مواطن ومواطنة مجاناً.

وأشار، إلى أن هذه القوافل تم تنظيمها بإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، خاصة الأكثر إحتياجاً ، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.

يأتى ذلك بهدف توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة تحت إشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى تابع ثمار نتائج جهود هذه القوافل الطبية.