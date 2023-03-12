حريق هائل يلتهم مخزن دهانات في دمياط دون وقوع إصابات

دمياط - هيثم مراد

تلقت الأجهزة الأمنية بدمياط، بلاغا بوقوع حريق هائل داخل مخزن مستلزمات دهانات، بمنطقة المنيا التابعة لمركز دمياط، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الحماية المدينة لموقع البلاغ، وذلك للسيطرة على الحريق.

ودفعت الحماية المدنية بدمياط ، بسيارات مطافئ للسيطرة على الحريق، فضلا عن قيام مرفق الإسعاف بالدفع بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحريق ، لتقديم الإسعافات الأولية والخدمات اللازمة حال وجود إصابات.

وتمكن رجال الحماية لمدينة من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، فضلا عن تحرير المحضر اللازم للواقعة، وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق، فيما تم إجراء المعاينة اللازمة حول الواقعة للكشف عن أسبابها.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أكدت على ضرورة تفسر اشتراكات السلامة والصحة المهنية داخل كافة المنشآت الصناعية تحسبا لوقوع أية طوارئ، موضحة ضرورة تكثيف حملات التفتيش على كافة المنشآت الصناعية داخل المحافظة للتأكد من اتباع التعليمات المقررة بشأن الحماية المدينة والسلامة المهنية.