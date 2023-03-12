السيطرة على حريق فى "هيش" بجوار المخبز الآلى بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإسماعيلية - صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع بهيش بمنطقة البحري بجوار المخبز الآلي دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده اندلاع حريق في منطقة البحري بجوار المخبر الآلي، بنطاق حي ثان الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، ونجحت الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.