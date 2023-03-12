تعليم الوادى الجديد: بدء رحلات الأتوبيس الطائر لمتابعة منظومة العمل بالفرافرة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، انطلاق رحلات "الأتوبيس الطائر"، الخاص بقطاع تعليم الوادى الجديد، وذلك لمتابعة منظومة العمل بإدارة الفرافرة التعليمية ومجموعة من المدارس التابعة لها لتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى وحال وجود أى عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على سير العملية التعليمية بجميع الادارات التعليمية..

وقال مدير التعليم بالمحافظة، إن الأتوبيس يضم نخبة من قيادات التعليم بالمحافظة، مديرى الإدارات النوعية وموجهى العموم والأوائل للمواد الدراسية المختلفة، ضمن أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وبجميع الإدارات التعليمية وخاصة المناطق النائية لمتابعة منظومة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى للجميع والعمل على تذليل أية عقبات قد تعرقل سير العمل وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابنا بأرجاء المحافظة.

. وفى سياق متصل أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد عن تنفيذ ندوات توعوية لطلاب المدارس ضمن فعاليات مبادرة بكرة أحضر والمنفذة فى إطار التعاون المشترك بين قطاع التعليم ومكتب الطفولة والأمومة بالمحافظة ضمن الخطة التوعوية لتنمية الوعي التثقيفي لدي طلاب المحافظة حول التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030م، والتى تضمنت مناقشة عدد من المحاور كالحفاظ على البيئة، التغيرات المناخية، الطاقة النظيفة، الإبداع والابتكار، ريادة الأعمال، الصحة الجيدة