تعليم الوادى الجديد تعلن عن مسابقة لوظائف قيادية فى 10 إدارات بالقطاع

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية الخاضعة للقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية طبقا لبطاقات الوصف الوظيفي والقرار الوزاري 88 لسنة 1988، تجديدا للدماء وإتاحة تكافؤ الفرص والشفافية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم ومتابعة سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة.

وتضمنت بيان الوظائف المطلوبة باجمالى 10 وظائف قيادية تمثلت في:

1_ مدير إدارة التوجيه المالي والإدارى

2_ مدير إدارة المخازن

3_ مدير إدارة العقود والمشتريات

4_ مدير إدارة الميزانية

5_ مدير إدارة تنسيق الإداريين

6_ مدير إدارة الشؤون القانونية

7_ مدير إدارة المخزون السلعي

8_ مدير إدارة خدمة المواطنين

9_ مدير إدارة الرقابة والمتابعة

10 _ مدير إدارة الموارد البشرية

وأعلن قطاع التعليم بالمحافظة عن شروط التقدم لشغل وظيفة بالندب ( مدير إدارة نوعية) والتى تمثلت في أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب، وأن يكون المتقدم على الدرجة الأول ( أ )على الأقل، وألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء بالخصم أكثر من 3 أيام خلال آخر سنتين، وألا يكون المتقدم تم استبعاده من قبل لشغل أي وظيفة أو استبعاد من السلطة المختصة، على أن يتم التقدم لوظيفه واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها.

ويقدم الطلب باسم وكيل الوزارة مرفق به المستندات المطلوبة وتسلم الى إدارة تنسيق الإداريين بالمديرية، ومدة تلقى الطلبات 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان واعتماده عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية على أن تسلم طلبات شخصيا وباليد ولن تقبل الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو بعد المدة المحددة.