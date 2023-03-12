تحرير 343 محضرا لمنشآت مخالفة خلال حملات رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية بمراكز المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشات ومنافذ بيع المواد الغذائية، لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المخالفة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الادارة العامة للطب الوقائي" إدارة مراقبة الاغذية" تمكنت من تنفيذ الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم المرور على 679 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت عن تحرير 343 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، كما تم ضبط 5 منشأت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأت.

وأضافت الدكتورة هبة رستم نائب مدير الادارة العامة للطب الوقائي، انه تم سحب 377 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة الى إعدام 1553 كيلو اغذية مختلفة و62 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وتم ضبط 3 أطنان و391 كيلو من الزبدة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم استخراج 1368 شهادة صحية.