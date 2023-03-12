"مراقبة الأغذية" تحرر 194 محضرًا وغلق 60 منشأة بدون ترخيص فى الدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 215 منشأة، تبين أن 60 منها دون ترخيص، وعدد 11منشآة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 194 محضراً وسحب 135 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1123 كيلو من أغذية متنوعة و 255 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وفى سياق متصل قامت إدارة الأغذية بدكرنس فى إطار الاستعداد لشهر رمضان بضبط إحدى السيارات التي تبيع اللحوم للمواطنين للشك في صلاحيتها حيث تم التحفظ على عدد 36 طبق لحم مفروم زنة الطبق الواحدة 350 جرام وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها للفحص بالمعامل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

تأتي تلك الجهود بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.



جانب من إعدام مواد غذائية



جانب من ضبط المخالفات لإدارة مراقبة الأغذية



حملات رقابية لمراقبة الأغذية بالدقهلية



حملات لإدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية